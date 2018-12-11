سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في البنوك الحكومية والخاصة.. فترة الظهيرة

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات البنكية، بفترة الظهيرة اليوم الاثنين، وسجل الدولار نفس معدلات أمس، مسجلاً 17.85 جنيه للشراء، 17.97 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.





وترصد "الفجر"، أسعار الدولار في البنوك الحكومية والخاصية العاملة في السوق المصرية، خلال تعاملات اليوم، طبقًا للتحديثات الرسمية الأخيرة الصادرة عن البنوك، نظرًا لاهتمام قرائها بأسعار العملات وعلى رأسها الدولار الأمريكي، نظرًا لدورها المؤثر في أسعار السلع.





أعلى سعر لشراء الدولار

وسجل سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، 17.89 جنيها أعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي.

أقل سعر لبيع الدولار

بينما سجل سعر صرف الدولار، 17.88 جنيها في البنك الأهلي المصري، كأقل سعر للبيع، خلال فترة الظهيرة اليوم الثلاثاء.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصري

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك كريدى أجريكول

17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولي

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى السوق الموازي

سجل متوسط سعر الدولار 17.90 جنيه.



