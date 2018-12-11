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"الحياة" و"ON E" تعرضان الفيلم الوثائقي "مبني للمجهول" الخميس المقبل

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:58 م
الحياة وON E تعرضان الفيلم الوثائقي مبني للمجهول الخميس المقبل
أرشيفية
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الفجر الفنى
 
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تعرض قناتا "الحياة" و"ON E"، الخميس المقبل، الفيلم الوثائقي "مبني للمجهول" والذي تدور أحداثه حول لغز وفاة عالم الجغرافيا الدكتور جمال حمدان صاحب موسوعة "شخصية مصر"، والذي توفي في ظروف وملابسات غامضة.


ويعتبر هذا الوثائقي الذي أنتجته مجموعة "إعلام المصريين" هو أول تحقيق تليفزيوني عن وفاة "حمدان"، وقد تحدث فيه العديد من الشخصيات القريبة منه، مثل شقيقه اللواء عبد العظيم حمدان، إذ كان هذا آخر لقاء تليفزيوني له قبل وفاته منذ أشهر قليلة، كما تحدث الأديب يوسف القعيد الصديق المقرب لـ"حمدان".


ويعد الوثائقي عن جمال حمدان ضمن سلسلة ملفات تحقق في مجموعة من النهايات الغامضة التي لم يتم الكشف عن حقيقتها حتى الآن وقد تم اختيار "مبني للمجهول" اسمًا لهذه السلسلة.


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