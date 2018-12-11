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مصر تتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:49 م
مصر تتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم إفريقيا للكرة الشاطئية
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الفجر الرياضي
 
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يلتقي المنتخب المصري، مع نظيره النيجيري في الدور نصف النهائي لبطولة الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية، المقامة في مصر بمدينة شرم الشيخ.

ويلعب الفراعنة هذه المباراة بهدف الفوز للوصول إلى النهائي والتأهل رسميا لكأس العالم ٢٠١٩، الذي سيقام في باراجواي، حيث يتأهل البطل والوصيف لمونديال الكرة الشاطئية.

وتأهل المنتخب النيجيري إلى هذا الدور، بعدما حصد المركز الثاني في المجموعة الثانية بشكل رسمي برصيد 6 نقاط، عقب تحقيق منتخب السنغال الفوز على المنتخب الليبي، فرفع الأول رصيده إلى 7 نقاط، ويتأهل كأول مجموعته، بينما حل المنتخب الليبي ثالثا، برصيد ثلاث نقاط.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري حسم تأهله كأول المجموعة الأولى، برصيد 6 نقاط، بعيدا عن مباراتي الجولة الثالثة، حيث يلتقي الفراعنة مع كوت ديفوار، بينما يلعب منتخبي مدغشقر والمغرب على المركز الثاني مع مصر، ليلتقي أحدهما مع السنغال في نصف النهائي.

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