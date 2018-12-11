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غدا: طقس بارد يصاحبه أمطار في هذه المناطق.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:44 م
غدا: طقس بارد يصاحبه أمطار في هذه المناطق.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة
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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعاتهم عن طقس الغد، قائلين "يسود غدا الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا".

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية،  كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، بالقاهرة العظمى 21  والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 22 والصغرى 9  درجات، وقنا العظمى 22 والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى  23  والصغرى 10 درجات.
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