عاجل.. الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل الموقعة الإفريقية

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة قوية ، قبل لقاء جيما آبا جفار الإثيوبي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأصبح حسام عاشور، جاهزا لخوض مباراة بطل إثيوبيا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وشارك عاشور في مران فريقه صباح الثلاثاء، بشكل طبيعي، مؤكدا جاهزيته لخوض المباراة.