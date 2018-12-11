ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل الموقعة الإفريقية

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:26 م
عاجل.. الأهلي يتلقى دفعة قوية قبل الموقعة الإفريقية
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دفعة قوية ، قبل لقاء جيما آبا جفار الإثيوبي، يوم الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وأصبح حسام عاشور، جاهزا لخوض مباراة بطل إثيوبيا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

 

وشارك عاشور في مران فريقه صباح الثلاثاء، بشكل طبيعي، مؤكدا جاهزيته لخوض المباراة.

المزيد عن: كورة كرة رياضة حسام عاشور جيما الإثيوبي الاهلي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 12:40:00 PM