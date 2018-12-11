أحمد سليمان يتألق بحفله على مسرح ساقية الصاوي

استقبلت "ساقية الصاوي" حفل إنشاد دينى لسلطان العارفين أحمد سليمان، أمس الإثنين 10 من ديسمبر فى تمام السابعة والنصف بمسرح النهر.





تم تأسيس فرقة سلطان العارفين عام 1982م بقيادة المنشد الملحن أحمد سليمان للأناشيد والتواشيح والابتهالات الدينية فى الجمهورية العربية السورية، وقد نالت ترخيصًا بذلك من الجهات المختصة عام 1982م، كما شاركت فى إحياء الحفلات الخاصة والعامة داخل وخارج القطر العربى السورى وفى مهرجانات خارجية، وتتألف هذه الفرقة عند تأسيسها من 9 أفراد بين كورال وإيقاعيين وقد نالت عدة جوائز بذلك.