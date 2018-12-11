"حاول إنقاذه فلحق به".. مصرع "شابين" صعقًا بكهرباء أسلاك عمود إنارة ببني سويف

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صّرحت نيابة مركز بني سويف، اليوم الثلاثاء، بدفن جثتى شابين لقيا مصرعهما، صعقًا بكهرباء أسلاك عمود إنارة، أثناء عملهما فى نجارة المسلح، أعلى منزل بقرية "بنى بخيت" التابعة لمركز بني سويف، ونقلتهما سيارة الإسعاف جثتين هامدتين لمشرحة مستشفي بني سويف النموذجي.



بدأت الواقعة، عندما تلقي اللواء جرير مصطفى، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من العميد محمد ضبش، مدير البحث الجنائي، بوصول رجب عبدالقوي أبوزيد، 35سنة، وجمال هليل، 36سنة، حدادين مسلح، إلى مستشفى بني سويف العام جثتين هامديتن، بسبب صعق كهربائي.



وانتقل المقدم عبدالله السنوسي، رئيس مباحث مركز بني سويف، وتبين من التحريات أن المتوفيان كانا يعملان بمنزل تحت الإنشاء بقرية بني بخيت، وأثناء قيام المتوفي الأول استخدام شدة حديدية لوضعها بأحد الأعمدة بسطح المنزل تلامست الأسلاك الكهربائية الخارجية المارة أمام المنزل فصعقه التيار الكهربائي، وأثناء محاولة زميله المتوفي الثاني إنقاذه صعقه التيار الكهربائي.



وبسؤال أهلية المتوفيين، لم يتهما أحدا بالوفاة وبتوقيع الكشف الطبي عليهما تبين أن سبب الوفاة نتيجة صعق كهربائي، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضرا بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بالدفن.

