شاهد.. كيف احتفل باسل الخياط بعيد ميلاد زوجته (صورة)

احتفل النجم السوري باسل الخياط بعيد ميلاد زوجته على طريقته الخاصة.

ونشر باسل خياط عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا تجمعه مع زوجته من الإحتفالية التي أقامها لها في أحد المطاعم بمدينة دبي، وكتب بتعليقه عليها: "مع حبيبتى كل سنة وإنتى طيبة".