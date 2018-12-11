ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أول حالة زواج في ميادين التظاهرات بفرنسا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:39 ص
أول حالة زواج في ميادين التظاهرات بفرنسا
أول حالة زواج
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا، شهدت أول حالة زواج بين المشاركين، في بلدية تارب الفرنسية، على الملأ أمام عدد من المحتجين فاق عددهم 200 شخص.

 

وذكرت القناة، أن الحبيبين التقيا لأول مرة قبل أربعة أسابيع فقط، قبل أن يقررا معا تتويج علاقتهما بدخول القفص الذهبي، غير مهتمين بالاحتجاجات التي تشهدها بلادهما.

 

وقدم الزوج ويدعى "شوشون"، عرض الزواج على حبيبته، طارحا السؤال الشهير "هل تقبلين الزواج بي"، وجاء الجواب سريعا من الزوجة "كوكو بيل أوي": "نعم أقبل"، وهو ما قابله المتواجدون بتصفيق حار.

 

ونُشر على موقع "تويتر" عدد من الصور التي توثق الاحتفالات التي رافقت طلب الزواج.

 

وانتشرت صور الحبيبين بشكل كبير على المواقع الفرنسية والصفحات الاجتماعية، باعتبارهما أول عروسين من "السترات الصفراء".

 

المزيد عن: ميادين التظاهرات فرنسا سترات صفراء احتجاجات فرنسا أول حالة زواج
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 11:00:02 AM