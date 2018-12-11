أول حالة زواج في ميادين التظاهرات بفرنسا

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، بأن احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا، شهدت أول حالة زواج بين المشاركين، في بلدية تارب الفرنسية، على الملأ أمام عدد من المحتجين فاق عددهم 200 شخص.

وذكرت القناة، أن الحبيبين التقيا لأول مرة قبل أربعة أسابيع فقط، قبل أن يقررا معا تتويج علاقتهما بدخول القفص الذهبي، غير مهتمين بالاحتجاجات التي تشهدها بلادهما.

وقدم الزوج ويدعى "شوشون"، عرض الزواج على حبيبته، طارحا السؤال الشهير "هل تقبلين الزواج بي"، وجاء الجواب سريعا من الزوجة "كوكو بيل أوي": "نعم أقبل"، وهو ما قابله المتواجدون بتصفيق حار.

ونُشر على موقع "تويتر" عدد من الصور التي توثق الاحتفالات التي رافقت طلب الزواج.

وانتشرت صور الحبيبين بشكل كبير على المواقع الفرنسية والصفحات الاجتماعية، باعتبارهما أول عروسين من "السترات الصفراء".