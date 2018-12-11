عاجل.. الترجي التونسي يوجه صفعة قوية للأهلي

اقترب نادي الترجي التونسي من التعاقد مع جيرالدو لاعب أول أغسطس الأنجولي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.





ودخل مسؤولو الترجي في مفاوضات رسمية مع النادي الأنجولي للتعاقد مع اللاعب صاحب الأصول البرازيلية بعد تألقه اللافت للنظر مع فريقه خلال مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الأخيرة.





يذكر أن الأهلي تفاوض مع اللاعب صاحب الـ27 عاما تمهيدا للتعاقد معه في الانتقالات القادمة، في ظل رغبة إدارة المارد الأحمر في تدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر.





يذكر أن في في حالة انتقال جيرالدو إلى الترجي التونسي أو الأهلي، فأنه لا يحق له المشاركة في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد مشاركته أمام أوثو دويو الكونجولي في الدور التمهيدي من التصفيات.



