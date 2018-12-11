تعادل مثير بين فيليز وباتروناتو بالدوري الأرجنتيني

تعادل فيليز سارسفيلد 3-3 مساء أمس الإثنين مع مضيفه باتروناتو في ختام الجولة الـ15 من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، لينهي العام محتلا المركز الخامس على بعد 11 نقطة عن المتصدر، راسينج كلوب، الذي فاز مساء الأحد على سان مارتين بهدف نظيف.





تقدم جابرييل كارباخال لباتروناتو في الدقيقة الأولى، قبل أن يرد نيكولاس دومينجيز ليسجل هدف التعادل بعد مرور ربع الساعة.





وعاد ماوريسيو سبيردوتي للتقدم (الدقيقة 26)، إلا أن ماتياس فاركاس نجح في تسجيل هدفين متتاليين لفيليز (الدقيقة 67 و70)، قبل أن ينجح أجوستين ساندونا في إدراك التعادل مجددا لأصحاب الأرض (الدقيقة 82).





وبهذا الشكل ضمن فيليز بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة من إنهاء عام 2018 في منطقة التأهل لبطولة كأس سود أمريكانا، وبأمل التنافس على اللقب مع راسينج في النصف الأول من عام 2019.





بينما يحتل باتروناتو المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط ليبقى في منطقة الهبوط.





كما فاز تيجري على بلجرانو بهدفين لواحد، رغم تأخره في البداية بهدف سجله خوان برونيتا (الدقيقة 54)، قبل أن ينجح هوجو سيلفيرا في إدراك التعادل (الدقيقة 74)، وبعدها يسجل فيدريكو جونزاليس هدف الفوز في الدقيقة الاخيرة، ليرفع الفريق رصيده إلى 17 نقطة محتلا المركز الـ17، مقابل 12 نقطة لبلجرانو.



