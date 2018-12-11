مُحامي سعد لمجرد يُفجر مفاجأة ستقلب موازيين قضيته الشهيرة





وقال "تيري"، في تصريحات إعلامية لبرنامج "MBC Trending" إنه واثق من براءته، خاصة بعد التطورات التي حدثت في القضية وأولها إثبات الطب الشرعي أن سعد لمجرد لم يتعاط مخدرات، وكشف عن طلبه من المحكمة إجراء فحوصات للطرفين وجاءت النتائج ضد المدعية، بالإضافة إلى تضارب أقوالها، كما أشار إلى إمكانية تعرضها للعقوبات بسبب إدعائها الكاذب، على حسب وصفه.