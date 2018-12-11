سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 في 6 بنوك حكومية





انخفض سعرالدولار مقابل الجنيه المصرى،الثلاثاء11-12-2018 حيث بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزى المصرى 17.849 جنيه للشراء و17.973جنيه للبيع.





يعرض لكم "الفجر"، سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى 6 بنوك حكومية في مصر محدثة أولا بأول، وفيما يلى سعر الدولار أمام الجنية المصرى .









سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى مصر





سجل سعر اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى البنك المركزي المصري 17.849جنيه للشراء و17.973 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.









سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك مصر





سجل سعر الدولار فى بنك مصر 17.79جنيه للشراء و17.89 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.









سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى البنك الأهلى





سجل سعر الدولار فى البنك الاهلى 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.









سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك الإسكندرية





سجل سعر اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك الإسكندرية 17.85جنيه للشراء و17.95 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.









سعر الدولار اليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك التجاري الدولي





سجل سعراليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك البنك التجاري الدولي 17.83جنيه للشراء و17.93 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.









سعر الدولاراليوم الثلاثاء11-12-2018 فى بنك القاهرة





سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.83جنيه للشراء و17.93 للبيع، وبعد قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليخضع لقواعد العرض والطلب تزايد إقبال المصريين على البنوك لتنفيذ تعاملاتهم بعد إزالة الفروق بين المصارف الرسمية والسوق السوداء.



