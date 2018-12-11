اليوم.. صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود القلعاوي
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:51 ص
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تقام اليوم صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود القلعاوي بمسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبوليس بعد صلاة الظهر.
وتوفي القلعاوي مساء أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما بمنزله بعد صراع مع المرض.
ومحمود القلعاوي واحد من أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك في العديد من الأعمال الناجحة مثل فيلم "علي بك مظهر"، "الرجل الذي عطس مرة واحدة"، ومسلسل "رحلة المليون".
كما شارك محمود القلعاوي في عالم المسرح من خلال أعمال "واحد ليمون والتاني مجنون"، "أنا ومراتي ومونيكا" مع الفنان سمير غانم ومسرحية "الجوكر" مع الفنان محمد صبحي.
المزيد عن: وفاة محمود القلعاوي نجوم الفن ممثل مشاهير مزيكا فن صلاة سينما دراما الفجر الفني الجنازة اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
Advertisements