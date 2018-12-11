ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

اليوم.. صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود القلعاوي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:51 ص
اليوم.. صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود القلعاوي
طباعة
Advertisements
الفجر الفني
 
Advertisements

تقام اليوم صلاة الجنازة على الفنان الراحل محمود القلعاوي بمسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبوليس بعد صلاة الظهر.

وتوفي القلعاوي مساء أمس عن عمر ناهز الـ79 عاما بمنزله بعد صراع مع المرض.

ومحمود القلعاوي واحد من أشهر نجوم الكوميديا في الوطن العربي، شارك في العديد من الأعمال الناجحة مثل فيلم "علي بك مظهر"، "الرجل الذي عطس مرة واحدة"، ومسلسل "رحلة المليون".

 

كما شارك محمود القلعاوي في عالم المسرح من خلال أعمال "واحد ليمون والتاني مجنون"، "أنا ومراتي ومونيكا" مع الفنان سمير غانم ومسرحية "الجوكر" مع الفنان محمد صبحي.



المزيد عن: وفاة محمود القلعاوي نجوم الفن ممثل مشاهير مزيكا فن صلاة سينما دراما الفجر الفني الجنازة اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد
الرجاء الرياضي
-
x
21:00
-
الإسماعيلي
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
-
x
22:00
-
أتلتيكو مدريد
موناكو
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند
برشلونة
-
x
22:00
-
توتنهام هوتسبير
انتر ميلان
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن
ليفربول
-
x
22:00
-
نابولي
سرفينا زفيزدا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 7:50:01 AM