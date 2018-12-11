عبدالمنعم السيد: لابد من انخفاض أسعار السلع والخدمات ليشعر المواطن بتحسن



وأضاف "السيد"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أنه يجب توافر معدلات التشغيل، وزيادة فرص العمل، ورفع الرواتب، ومستوى الدخل.



وتابع أنه يجب توفير خدمات تعليمية وطبية حقيقية، للمصريين، وهذا مفهوم التحسن، وهو حق مشروع، ولكن لكي يتحقق ذلك كان لابد من إجراء الإصلاحات الاقتصادية.

قال عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه لابد من انخفاض أسعار السلع والخدمات اليومية، حتى يشعر المواطن بتحسن في الاقتصاد المصري.