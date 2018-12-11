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مي عبدالحميد: تم تسكين 35 ألف أسرة في العاشر من رمضان

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:25 ص
مي عبدالحميد: تم تسكين 35 ألف أسرة في العاشر من رمضان
مي عبدالحميد
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نعيم يوسف
 
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قالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، إن الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعي، موجود في 8 مدن أبرزهم في بدر، والعبور، وأكتوبر، وهذه أكثر ثلاثة مدن حول القاهرة.

وأضافت "عبدالحميد"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن الإعلان يضم أيضا منطقة العاشر من رمضان، والتي تم فيها تسكين 35 ألف أسرة، وهناك 20 ألف حجز جديد عليها.

وتابعت أن البرنامج هدفه التوسع في المدن الجديدة، ولذلك لا يوجد أماكن في المدن القديمة.
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