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ليفربول يفكر في التعاقد مع سوسو

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:22 ص
ليفربول يفكر في التعاقد مع سوسو
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الفجر الرياضي
 
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وضع نادي ليفربول الإنجليزي نصب عينيه للتعاقد مع الإسباني سوسو لاعب وسط فريق ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات القادمة.


ذكرت صحيفة Liga Financial، أن ليفربول يستعد لتقديم عرضا ضخما من أجل التعاقد مع سوسو وعودته من جديد لصفوف الفريق الإنجليزي.


واشارت التقارير، إلى أن ليفربول يعتزم دفع 40 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب والذي رحل عن الأنفيلد قبل أربع سنوات مقابل مليون جنيه إسترليني فقط.



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