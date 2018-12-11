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مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:12 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 11- 12- 2018 والقنوات الناقلة
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مني العوضي
 
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يشهد اليوم الثلاثاء والموافق 11- 12- 2018 العديد من المباريات القوية والنارية وبالتحديد في بطولة دوري أبطال أوروبا فالجمهور المصري ينتظر بفارغ الصبر موقعة ليفربول ونابولي لمشاهدة النجم محمد صلاح.


مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء:
- جلطة سراي × بورتو: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة 

- شالكة × لوكوموتيف: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ7:55 بتوقيت القاهرة

- كلوب بروج × أتلتيكو مدريد: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5

- موناكو × بروسيا دورتموند: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ10:00 على قناة beIN SPORTS HD 6

- برشلونة × توتنهام: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

- إنتر ميلان × بي إس في: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4

- ليفربول × نابولي: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

- سرفيينا × باريس سان جيرمان: اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الـ10:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2


مواعيد مباريات البطولة العربية اليوم الثلاثاء:
- الرجاء البيضاوي × الإسماعيلي: اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية 1


مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء:
وادي دجلة × الإنتاج الحربي: اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة على قناة النايل سبورت

المزيد عن: موعد ليفربول ونابولي موعد برشلونة وتوتنهام موعد الاسماعيلي والرجاء مواعيد مباريات دوري الأبطال محمد صلاح مباريات اليوم الثلاثاء كأس زايد دوري الأبطال الدوري المصري البطولة العربية أهم مباريات اليوم
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انتر ميلان
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