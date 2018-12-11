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"بحوث تكنولوجيا الأغذية" يكشف عن بدائل جديدة من البطاطا والذرة في رغيف الخبز

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:45 ص
بحوث تكنولوجيا الأغذية يكشف عن بدائل جديدة من البطاطا والذرة في رغيف الخبز
رغيف الخبز
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نعيم يوسف
 
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قالت الدكتورة إيمان محمد سالم، مديرة معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إنهم أجرو العديد من الأبحاث على بدائل للقمح في رغيف العيش، من الذرة والشعير والبطاطا.

وأضافت "سالم"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن مكونات الرغيف الجديد الذي يقترحونه تكون 20% من الذرة، و80% من دقيق القمح المعروف، وهذا يوفر في استهلاك القمح، أما البطاطا فتكون بنسبة 15 إلى 20% والباقي من دقيق القمح أيضا، مشددة على أن هذا لا يؤثر على جودته.

وتابعت أنه يمكن تصنيع خبز 100% من الذرة، بتكنيك معين، ليكون قريبا من "الخبز الشامي"، وهذا مفيد لمن يعانون من حساسية القمح، لافتة إلى أنهم جهة بحثية وليست تنفيذية ولكن هناك اتجاهات بدأت للتعاون مع وزارة التموين لبدء تطبيق الفكرة.
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