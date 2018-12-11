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خالد الجندي: الخطاب الغرائزي للدعاة ضيع بعض أبنائنا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 05:43 ص
خالد الجندي: الخطاب الغرائزي للدعاة ضيع بعض أبنائنا
الشيخ خالد الجندي - الداعية الإسلامي
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نعيم يوسف
 
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قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الخطاب الغرائزي الذي يقدمه بعض الدعاة للناس، ضيع بعض أبنائنا وشوه صورة الإسلام.

وأضاف "الجندي"، في لقاء مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أنه لا يعرف الأهداف وراء هذا الخطاب ولا يحكم عليه، ولكن نتائجه كانت خبيثة جدًا.

وتابع، أنه يجب مراعاة أن هناك بيئة نزل فيها القرآن، كانت فيها المتعة الوحيدة هي المتعة الجنسية، وأن المرأة كانت "معدومة" الحقوق، ولكن القرآن كرمها وأعلا من شأنها.
المزيد عن: متعة جنسية خطاب خالد الجندي الدعاة
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