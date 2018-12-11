نقيب الفلاحين: المزارعون باعو الأرز للتجار بأسعار غالية



وأضاف "أبوصدام"، في مداخلة مع برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، أن هذه أنانية من المزارعين لأنهم استهلكوا المياة من الدولة، موضحا أنه كان يجب على الدولة إصدار قرار بالزراعة التعاقدية وإلزامهم بتوريد الأرز للدولة.



وتابع نقيب الفلاحين، أن الحكومة اشترت طن الأرز المستورد بـ415 دولار، وإذا اشترت طن الأرز من الفلاح بـ8 آلاف سوف يكون أرخص، لأن سعر الكيلو وصل الآن لـ12 جنيها.



قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن بعض الفلاحين استفادوا من قرار تخفيض نساحرة زرع الأرز، وأخرين تضرروا منه، ولكن المزارعين لم يوردوا الأرز للدولة، ولكن باعوه للتجار بأسعار عالية.