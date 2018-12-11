موعد مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا ومشاهدة البث المباشر

يدخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة صعبة ضد نادي النجم الأحمر الصربي، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، يوم الثلاثاء.









ويرى البعض أن المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل باريس سان جيرمان الفرنسي، وليفربول الإنجليزي، ونابولي الإيطالي، والنجم الأحمر الصربي.









وتقام مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر، يوم الثلاثاء والموافق 11 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب بلجراد.









وستنقل مباراة النجم الأحمر وباريس سان جيرمان بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 3 HD" الرياضية.









وسيتم نقل مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.









وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.









ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.



