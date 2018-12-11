أستاذ تمويل: "مفيش دولة في العالم تقدر تدعم كل مواطنيها"



وأضاف "إبراهيم"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، الذي يقدمه أحمد سمير، وريهام الديب، على التلفزيون المصري، أننا مازلنا نحتاج إلى تقوية القاعدة الانتاجية، وهذا يضغط على الأسعار ويجعلها تنخفض.



وتابع أستاذ التمويل أن تكالب المواطنين على الأسعار يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وجشع التجار يؤدي لنفس الأمر، ونحتاج جميعًا مراجعة قراراتنا وتصرفاتنا، لأننا ندفع ثمنها جميعًا فيما بعد.











قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن ارتفاع معدل التضخم مع كل خطوة في برنامج الإصلاح الاقتصادي أمر طبيعي، لأن الدولة توجه الدعم إلى مستحقيه، لأنه "مفيش دولة في العالم تقدر تدعم كل مواطنيها".