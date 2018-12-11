الظهور الأول للشاعر ناصر الجيل بعد أزمته الصحية الأخيرة.. تعرف على التفاصيل (صور)

تواجد الشاعر ناصر الجيل، برفقة أمير الغناء العربي هاني شاكر، أثناء تسجيل أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان "شبهك أوي " بإحدى الاستوديوهات

"شبهك أوي" من كلمات ناصر الجيل وألحان محمد ضياء والتوزيع لباسم منير، هندسة صوتية أحمد جودة وديجيتال ميديا فاروق يحيي.

ووجه ناصر الجيل، من خلال "الفجر الفني" الشكر لكل شخص قام بالاطمئنان على حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه تحسن كثيرًا عن بداية مرضه.

وأشار ناصر الجيل، إلى أن هناك العدبد من المفاجأت مع النجوم الفترة المقبلة.



