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شوبير: لم أخطئ في مداخلة تركي آل الشيخ "اللي يزعل يزعل"

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:53 ص
شوبير: لم أخطئ في مداخلة تركي آل الشيخ اللي يزعل يزعل
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الفجر الرياضي
 
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أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، انه لم يخطىء خلال مداخلة المستشار تركي آل الشيخ الشهيرة منذ عدة أشهر.


وقال شوبير فى تصريحاته لبرنامج الماتش والذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: موقفي كان واضحا، كانت حملة هجوم عنيفة علينا.


وأضاف: مصر كلها تعلم أن الأهلي يريد صفقات، "اللى يزعل يزعل"، حزنت كثيراً بعد أن خرجت عضوة بمجلس الاهلي وتحدثت عني بشكل لم يرضيني.


وتابع: رأيي ملكي، علاقتنا حاليا احترام متبادل ولا يوجد اتصال دائم، الأوضاع لم تعود لطبيعتها كما كنت أتمني.

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