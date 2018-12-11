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أبلة فاهيتا: أنا سيئة السمعة.. وحسن الرداد خان إيمي معايا

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:31 ص
أبلة فاهيتا: أنا سيئة السمعة.. وحسن الرداد خان إيمي معايا
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مريم الشريف
 
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أكدت أبلة فاهيتا، أنها لم تخن زوجها ولا مرة في الواقع، وإنما خانته بعقلها، لافتة إلى إنها بعد وفاته ارتبطت عاطفيا لفترة قصيرة بالفنان حسن الرداد دون علم زوجته إيمى سمير غانم.

وأضافت خلال لقائها فى برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلانى، المعروض على شاشة "إم بي سي"، "أنا سيئة السمعة لكني إنسانة عفيفة".

وأشارت إلى أنها من أسرة صعيدية ووالدها يدعى "أبو جهل" فيما والدتها تسمى "جوسي".
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