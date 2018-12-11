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"الصحة"عن بيع الصبغات المستخدمة في قسطرة القلب بمحال أدوات كهربائية: "كارثة"

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 06:06 ص
الصحةعن بيع الصبغات المستخدمة في قسطرة القلب بمحال أدوات كهربائية: كارثة
وزارة الصحة
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة بني سويف، إن الصبغات المستخدمة في قسطرة القلب، وأشعة الرنين المغناطيسي يوجد بها نقص شديد داخل المستشفيات الجامعية.

وأضاف حميدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن بيع صبغات الأشعة في محال الأدوات الكهربائية كارثة، وسيتم إخطار شرطة التموين والتجارة الداخلية بهذا الأمر لمداهمة المحال التي تقوم بذلك.

وعرض برنامج "كل يوم"، تقريرًا لبيع صبغات الأشعة بأسعار السوق السوداء في أحد المحال الكهربائية بالقرب من مستشفى بني سويف الجامعي.
المزيد عن: محافظة بني سويف كارثة صبغات بني سويف ادوية القلب ادوات كهربائية
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