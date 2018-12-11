ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11/12/2018 في الأردن

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:17 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11/12/2018 في الأردن
طباعة
Advertisements
 
Advertisements

                               

يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الثلاثاء 11/12/2018  في الأردن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

                                                           

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 11/12/2018  على مدن الأردن:-



إربد  8°

الرمثا  9°

الزرقاء  9°

الصافي  13°

العقبة  13°

الكرامة  16°

الكرك  8°

الكرك  8°

المزار  6°

المفرق  6°

جرش  8°

سحاب  9°

سوايلي  9°

سوايما  16°

عمان  9°

مادبا  8°

مدينة السلط  9°

مدينة الطفيلة  6°

معان  7°

وادي السير  9°

المزيد عن: لأرصاد غداً طقس العرب درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس اليوم النشرة الجوية الطقس اليوم الطقس الحالة الجوية الاردن اخبار الطقس أخبار Weather
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
19:30
1
حرس الحدود
المصري
1
x
17:00
1
الداخلية
المقاولون
3
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
2
x
22:00
2
واتفورد
كأس زايد
اتحاد العاصمة
2
x
19:00
0
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 1:20:01 AM