شوبير: أجيري منح الأهلي صفقة مميزة

أبدى أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، إعجابه بفكر المكسكيي خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر.









وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد:" يعجبني فكر أجيري، بإستخدامه اللاعيبه الشباب بشكل جيد، مثل محمد محمود الذي كان المدرب سببًا في انتقاله للأهلي بعد ظهوره مع المنتخب وباهر المحمدي".









وأكمل: "ينسق أيضًا مع المنتخب الأولمبي بشكل جيد، ويتواجد عناصر مميزة مثل طاهر محمد طاهر وصلاح محسن".