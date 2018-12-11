ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يتعاقد مع محافظة القاهرة لنشر إعلانات على أسوار النادي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:04 ص
الأهلي يتعاقد مع محافظة القاهرة لنشر إعلانات على أسوار النادي
طباعة
Advertisements
أحمد جمال
 
Advertisements
قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي عقد اجتماعه مساء اليوم، الاثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، اعتماد التعاقد مع محافظة القاهرة على نشر إعلانات على أسوار النادي، سواء بمقر الجزيرة أو مدينة نصر.


وسيتم طرح كراسة الشروط الخاصة بهذا الأمر وفقًا لنِسب محددة، يحصل عليها النادي الأهلي والمحافظة، علي أن يكون النصيب الأكبر من هذه النِّسب للنادي الأهلي.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
19:30
1
حرس الحدود
المصري
1
x
17:00
1
الداخلية
المقاولون
3
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
2
x
22:00
2
واتفورد
كأس زايد
اتحاد العاصمة
2
x
19:00
0
المريخ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 1:20:01 AM