الأهلي يتعاقد مع محافظة القاهرة لنشر إعلانات على أسوار النادي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي عقد اجتماعه مساء اليوم، الاثنين، بفرع النادي بالشيخ زايد، اعتماد التعاقد مع محافظة القاهرة على نشر إعلانات على أسوار النادي، سواء بمقر الجزيرة أو مدينة نصر.







