حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب
الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج القوس- 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر) ، ومعرفة برجك من
تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي
والعاطفي والصحي".
برج القوس:
كل ما كنت تهدف إليه منذ فترة طويلة أصبح من الممكن الوصول إليه، حيث تدفعك طاقة جديدة نابعة من الدعم المقدم لك من كل صوب لإتمام الخطوات الأخيرة اللازمة لذلك. حافظ على السير في خطى واقعية وواصل السعي وراء الوصول إلى أهدافك وسوف تؤتي ثمار ذلك.