ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مفاجأة.. هدف الطلائع في الأهلي "صحيح"

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:55 ص
مفاجأة.. هدف الطلائع في الأهلي صحيح
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أكد الخبير التحكيمي ياسر عبد الرؤوف أن الهدف الذي سجله طلائع الجيش بالأهلي سليم بنسبة مائة بالمائة وكان يجب احتساب هدف أحمد جعفر وعدم إلغائه.


وقال عبد الرؤوف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم عبر شاشة الأولى: « الخطأ مؤثر في سير اللقاء ولكن غير مؤثر على النتيجة النهائية»


وأضاف: « ركلة الجزاء التي تم احتسابها للأهلي صحيحة أما هدف الأهلي الثاني في شباك  الطلائع سليم لأن هناك مسافة كبيرة بين لاعب الطلائع وناصر ماهر لاعب الأهلي والهدف سليم»

المزيد عن: طلائع الجيش الطلائع الدوري المصري الدوري الاهلي الأهلي
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
19:30
1
حرس الحدود
المصري
1
x
17:00
1
الداخلية
المقاولون
3
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
2
x
22:00
2
واتفورد
كأس زايد
اتحاد العاصمة
2
x
19:00
0
المريخ
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 1:20:01 AM