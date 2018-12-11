ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11 ديسمبر 2018

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:57 ص
حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
طباعة
Advertisements
 
Advertisements

                                                  

تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج العذراء23 أغسطس إلى 22 سبتمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

                                             

برج العذراء:                              

سوف تقابلك التحديات بصورة متكررة بشكل غير عادي اليوم، مسببة لك الكثير من الضغوط. ربما يجب أن تبتعد عن الطريق أحيانًا بدلاً من تحمل مسئولية كل شيء. سوف يساعك هذا على توفير طاقتك للأشياء الهامة بحق، خاصة في العمل. يجب أيضًا أن تفكر في صحتك، لأنه على المدى الطويل لن يعود عليك بالفائدة أن تستهلك كل قوتك في مدة زمنية قصيرة. 

                        

                                        

المزيد عن: سبت حظك اليوم برج العذراء اليوم برج العذراء الابراج وحظك اليوم الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج أخبار
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
19:30
1
حرس الحدود
المصري
1
x
17:00
1
الداخلية
المقاولون
3
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
2
x
22:00
2
واتفورد
كأس زايد
اتحاد العاصمة
2
x
19:00
0
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/11/2018 1:20:01 AM