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أحمد القفاص عن ديفليه البحيري: سعيد بحضوره وسط عدد كبير من النجمات.. والعرض أكثر من رائع

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:57 ص
أحمد القفاص عن ديفليه البحيري: سعيد بحضوره وسط عدد كبير من النجمات.. والعرض أكثر من رائع
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الفجر الفني
 
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ظهر طبيب الأسنان أحمد القفاص خلال عرض ديفليه مصمم الأزياء المصري والعالمي هاني البحيري وسط حضور عدد جماهيري كبير من نجمات الفن والمجتمع الذى يقام في أحد فنادق القاهرة الكبرى. 

وقال "القفاص" إن هاني البحيري من أفضل صناع الموضة فى مصر والوطن العربي، مؤكدًا أنه سعيد بدعوته في حدث كبير مثل هذا خصوصًا وأن عرض الأزياء أكثر من رائع والتصميمات خالية وجودتها على مستوى عالي.

وعلى جانب آخر تحدث حول أحدث التقنيات التكنولوجية الجديدة فى عالم الأسنان التى تدعى الـ 3N التى لا تحتاج إلى برد الأسنان بل يّمكن الحصول من خلالها على ابتسامة النجوم دون أى آلام. 


أحمد القفاص عن ديفليه البحيري: سعيد بحضوره وسط عدد كبير من النجمات.. والعرض أكثر من رائع
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