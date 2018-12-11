مختار غباشي: أفريقيا ساحة هامة جدا لتسويق المنتجات المصرية

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قال الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن حرص مصر على المنتدى الإفريقي فتح الباب على مصرعيه أمام الدول الإفريقية للاسثمار في مصر.



وأضاف غباشي، خلال حواره ببرنامج "مباشر من مصر"، المذاع على "الفضائية المصرية" مساء الإثنين، أن رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وأسوان كعاصمة للشباب الإفريقي في 2019 يعزز هذا الأمر.



وتابع أن إرادة الدول الإفريقية وضحت في هذه الفترة، لافتًا إلى أن الساحة الإفريقية ساحة هامة جدًا لتسويق المنتجات المصرية.

