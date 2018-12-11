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شوبير: لم أطلب الجلوس مع أجيري

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:35 ص
شوبير: لم أطلب الجلوس مع أجيري
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الفجر الرياضي
 
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استنكر أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، طلبه الجلوس مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر.


وقال شوبير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الإجتماع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر ليس من اختصاصي، ولماذا سأطلب الجلوس مع أجيري، وانا لم أجتمع مع حسن شحاتة خلال فترة تواجدي مع الاتحاد".


وأكمل: "يجب أن يعرف كل شخص دوره، مثلًا لا اشعر بضرورة الجلوس بجانب رئيس اتحاد الكرة، لأن كل واحد يعرف اختصاصه".
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