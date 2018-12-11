عميد "دار علوم" جامعة القاهرة: "المسلمون لم يدخلوا العصر الحديث حتى الآن"









أكد الدكتور عبد الراضي عبد المحسن، عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، أن قضية تجديد الخطاب الديني تمثل ضرورة شرعية وحضارية، وأن مسألة التجديد لم تعد فضلًا بل أصبحت ضرورة.وعقب "عبد المحسن"، خلال حواره مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مساء الإثنين، قائلًا: "المسلمون حتى الآن لم يدخلوا إلى العصر الحديث، والخطاب الديني بحاجة إلى تجديد"، مستكملًا: "الخطاب الديني أصبح حتمية إما أن نكون أو لا نكون".وتابع: "إذا أردنا أن نكون رقمًا معتبرًا في هذا العالم فعلينا بتجديد الخطاب الديني"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي طرح مسألة تجديد الخطاب الديني ولكن المؤسسات لم تستجيب له، مؤكدًا أن تجديد الخطاب الديني عمل جماعي وليس فرديًا.