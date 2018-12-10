هاني البحيري يختتم عرض أزياء مجموعته.. نيكول سابا ترتدي فستان من تصميمه (صور)

اختتم منذ قليل، مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، عرض أحدث مجموعة أزياء من تصميمه، والذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهر "البحيري" بجانب النجمة نيكول سابا، التي اختتمت العرض بارتداء فستان زفاف بقيمة 10 ملايين دولار، ومرصع بمجوهرات من "سارانا".

وشهد العرض حضور كوكبة من نجوم الفن والإعلام والسياسة، أبرزهم غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، مفيد فوزي، محمد رمضان، هاني رمزي، لميس الحديدي، نجوى فؤاد، نهال عنبر، منة فضالي، فاطمة ناعوت، فادية عبدالغني، منى عبدالغني، وغيرهم.

وعرض "البحيري" مجموعة ربيع وصيف 2019، وتضمنت 70 تصميماً متنوعاً بين فساتين الزفاف والسهرة، وارتدت الفنانة ولاء الشريف، فستان زفاف من تصميمه خلال العرض.