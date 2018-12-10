البورصة الأمريكية تغلق على ارتفاع بعد جلسة متقلبة

ارتفعت البورصة الأمريكية فى ختام التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة مع تعافى قطاع التكنولوجيا.





وفقد مؤشر "داو جونز" 500 نقطة خلال التداولات، وتعافى قطاع التكنولوجيا ليكون ضمن أكبر الرابحين في "وول ستريت" بقيادة سهم "فيسبوك" الذي ارتفع بنحو 3.2%.





كما صعد سهم "آبل" بنحو 0.6% بعد تراجعه 2% خلال التعاملات على خلفية إعلان شركة "كوالكوم" أنها حصلت على حكم بمنع بيع بعض إصدارات الآيفون في الصين.





وعانت الأسهم الأمريكية من خسائر حادة خلال التعاملات في ظل تأجيل تصويت البرلمان البريطاني على البريكست إلى جانب التوترات التجارية ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.





وكانت الصين قد استدعت سفير الولايات المتحدة بعد إلقاء القبض على المدير المالي في شركة "هواوي" مهددةً بالمزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، مما تسبب في تزايد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وفي بيانات اقتصادية، صعد عدد فرص العمل المتاحة بالولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي ولكن بأقل من تقديرات المحللين.





وعند ختام تعاملات اليوم، ارتفع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1% إلى 24422.8 نقطة ليربح 34 نقطة بعد أن فقد 507 نقطة خلال التعاملات.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.2% مسجلاً 2637.6 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.7% إلى 7020.5 نقطة





وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.7% إلى 97.205.