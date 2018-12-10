ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

'التثقيف الغذائي': يمكن صناعة الخبز بنسبة قمح ضئيلة (فيديو)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:15 م
'التثقيف الغذائي': يمكن صناعة الخبز بنسبة قمح ضئيلة (فيديو)
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنه يمكن صناعة الخبز بنسبة قمح ضئيلة وسيكون مكون غذائي إيجابي جدًا، موضحًا أن الجسم يستهدف من الخبز النشويات التي تمده بالطاقة وهذه المواد تعوض عنها. 

وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، أمس الأحد أن الخبز المصنوع من القمح الخالص به بروتينات نباتية غير موجودة في تلك المواد ولكن يمكن الحصول عليها في أطعمة أخرى، منوهًا بأن الخبز الجديد يحل مشكلة مرض حساسية الجلوتين فضلًا عن البعد الاقتصادي على الاقتصاد القومي.

يشار إلى أن وزارة الزراعة انتهت من دراسات تجارب إنتاج رغيف خبز جديد بدون قمح
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
بيراميدز
3
x
19:30
1
حرس الحدود
المصري
1
x
17:00
1
الداخلية
المقاولون
3
x
14:45
0
بتروجت
الدوري الإنجليزي
ايفرتون
1
x
22:00
0
واتفورد
كأس زايد
اتحاد العاصمة
2
x
19:00
0
المريخ
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 11:40:00 PM