'التثقيف الغذائي': يمكن صناعة الخبز بنسبة قمح ضئيلة (فيديو)

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إنه يمكن صناعة الخبز بنسبة قمح ضئيلة وسيكون مكون غذائي إيجابي جدًا، موضحًا أن الجسم يستهدف من الخبز النشويات التي تمده بالطاقة وهذه المواد تعوض عنها.





وأضاف "نزيه"، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على فضائية "dmc"، أمس الأحد أن الخبز المصنوع من القمح الخالص به بروتينات نباتية غير موجودة في تلك المواد ولكن يمكن الحصول عليها في أطعمة أخرى، منوهًا بأن الخبز الجديد يحل مشكلة مرض حساسية الجلوتين فضلًا عن البعد الاقتصادي على الاقتصاد القومي.



