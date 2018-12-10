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مدرب الإسماعيلي يهنيء الرجاء على التتويج بالكونفدرالية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:13 م
مدرب الإسماعيلي يهنيء الرجاء على التتويج بالكونفدرالية
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الفجر الرياضي
 
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حرص البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، على تهنئة فريق الرجاء بمناسبة تتويجه بطلًا لكأس الكونفدرالية هذا الموسم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء الإثنين بمدينة الدار البيضاء، للحديث عن مباراة الإسماعيلى والرجاء.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

وكل ما يلى على لسان ” فييرا ” :

– أتوجه بالشكر للمغاربة على حسن الإستقبال الذى تلقاه فريق الإسماعيلى منذ الوصول يوم الجمعه الماضى.

– نادى الرجاء استحق لقب الكونفدرالية بعدما ظهر بشكل جيد طوال الموسم عقب تفوقه على عدد من الأندية الكبيرة.

– أعلم جيدًا بكل صغيرة وكبيرة عن الكرة المغربية نظرًا لقربى الشديد إليها وعملى فى وقت سابق بالرغم من تطويرها فى السنوات الأخيرة.

– أسعى للمساهمة فى صعود فريقى إلى دور الـ 8 خاصة وأن المنافسة مازالت فى الملعب وكل فريق يمتلك 50 % لخطف بطاقة التأهل.

– المباراة قد تصل إلى ركلات الجزاء لذلك حرصت على تخصيص فقرة للتدريب اللاعبين بشكل جيد.

المزيد عن: كاس زايد للاندية الابطال فييرا الرجاء
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