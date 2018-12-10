الجمعة.. "المحور" تقدم تغطية خاصة لتكريم المفكر الكبير رجائي عطية

تقدم قناة "المحور" في التاسعة مساء الجمعة المقبل، تغطية خاصة للأمسية الثقافية من صالون "المحور"، حيث أقام اتحاد المنتجين العرب بالتعاون مع جمعية منتجي التليفزيون والإذاعة والسينما والمسرح وتكريم المفكر الإسلامي رجائي عطية على إسهاماته الكبيرة في الدفاع عن الدين الإسلامي، والرد على المشككين بالحجة والمنطق والعقل والفكر المستنير.





كما تم تكريم الدكتور حسن راتب، لما يقوم به من أعمال في خدمة المجتمع، وما ينعكس من قيمة اجتماعية على المواطنين ولما يقوم به صالون "المحور" من إثراء للموضوعات الهامة على الساحة والتي تأتي في إطار إطلاق حملات التنوير وتصحيح أباطيل الادعياء فى حضور نخبة من المبدعين والادباء والإعلاميين.









وتلبية لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمل حملات تنويرية خرج صالون المحور ليحتفل بالكاتب والمفكر والمحامي رجائي عطية بمناسبة طباعة كتابة الاخير حقائق القرءان و اباطيل الادعياء و ناقش الدكتور حسن راتب في هذه الحلقة المفكر الإسلامي في كتابه الاخير (حقائق القرءان واباطيل الادعياء) لما شاهده من ثراء في الموضوع والذي تناول الرد بالحجة والمنطق على بعض الفرنسيين الذين يطالبون بحذف ايات من القرءان الكريم وذلك لان هذه الايات كما يزعمون تحرض على اليهود وما شابه ذلك.





يذكر أن صالون "المحور" على مدار أكثر من سبع سنوات يتناول الموضوعات الهامة التي تطرح على الساحات المحلية والدولية ، البرنامج الذي يتسم بالتنوع في طرح الرؤى والأفكار المختلفة وتبادل الاراء والذي يقابل متابعة من قبل قاعدة عريضة من الجمهور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتقدم قناة المحور تغطية خاصة للاحتفالية فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة والتي تتضمن فيلما تسجيليا عن الكاتب والمفكر رجائي عطية.