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"أبو عاصي": تجسيد الصحابة في الأعمال الدرامية أمر لا شيء فيه بينما الأنبياء محرم لهذا السبب

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:04 م
أبو عاصي: تجسيد الصحابة في الأعمال الدرامية أمر لا شيء فيه بينما الأنبياء محرم لهذا السبب
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تصوير الأعمال الدرامية عن الصحابة أمر خاضع لاجتهاد العلماء، لكن تجسيد الأنبياء أمر ممنوع بأدلة كثيرة عقلية ونقلية من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

وتابع "أبو عاصي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، أن مصر لم ترتد فكريًا بسبب منعها لتصوير الأعمال الدرامية الخاصة بالصحابة، مثلما يتحدث الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، ولكنها تسير في الطريق المستنير بإذن الله.

وأضاف أن تجسيد الصحابة في الأعمال الدرامية أمر لا شيء فيه بينما الأنبياء محرم، لأن الأنبياء أشخاص معصومين من الخطأ، ولا يمكن أن يجسدهم شخص ناقص، لافتَا إلى أن رأيه بصحة تجسيد الصحابة في الاعمال الفنية يمثل نفسه، ولا يمثل الأزهر الشريف.

وأشار إلى أن الأزهر متحفظ على تصوير الصحابة في المسلسلات والأفلام، خاصة الخلفاء الراشدين، لأنهم لحقوا مباشرة بالرسول صلى الله عليه وسلم، مضيفًا أن الإسلام يقدس جميع الانبياء، ومن هنا تمنع العقيدة الإسلامية تجسيد كافة الأنبياء في الأعمال الدرامية، وهذا الأمر من ثوابت الدين الإسلامي.
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