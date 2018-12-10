وجاءت ابرز 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم الاثنين 10 - 12 - 2018 كالتالي :

*هل يلتقي ريال مدريد مع ريفر بليت في نهائي مونديال الأندية ؟

فاز نادي ريفر بليت بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس، وتأهل بذلك إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليمنح عشاق كرة القدم أملاً جديداً في إمكانية مشاهدة هذا النادي الكبير وهو يواجه العملاق الأوروبي ريال مدريد، في أول مواجهة رسمية قد تجمع بين الناديين العريقين.





وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: "الفريقين قد يلتقيان للمرة الأولى في نهائي إحدى البطولات في 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إذا ما اجتازا عقبة الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.





يشار إلى الناديين الأرجنتيني والإسباني التقيا في 9 مناسبات، ولكن لم تجمعهما مباراة رسمية في أي مرة.





ويلتقي نادي العين مع ولنغتون تيم النيوزيلندي في الدور الأول للمونديال، ليواجه الفائز منهما ممثل القارة الأفريقية الترجي التونسي، في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة الأخيرة مع ريفر بليت في 18 ديسمبر (كانون الأول).





وعلى الجانب الأخر، يلتقي ريال مدريد مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين شيفاز المكسيكي مع كاشيما أنتلرز الياباني في 19 من هذا الشهر.





وإذا ما نجح الفريقان الإسباني والأرجنتيني في الفوز في هاتين المواجهتين، فسيلتقيان لأول مرة في نهائي بطولة رسمية ستعكس تاريخ العلاقات العميقة بين الطرفين، نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب الراحل الفريدو ديستفانو لكلا الناديين.