5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم الاثنين 10 - 12 - 2018
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:45 معمر عبدالعزيز
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شهد اليوم الاثنين الموافق 10 من ديسمبر عام 2018 العديد من الاخبار النارية، التي تتعلق بنادي ريال مدريد الاسباني، وخاصة ما يخص الفريق الأول بقيادة الارجنتيني سانتياجو سولاري.
وجاءت ابرز 5 اخبار نارية لريال مدريد اليوم الاثنين 10 - 12 - 2018 كالتالي :
*هل يلتقي ريال مدريد مع ريفر بليت في نهائي مونديال الأندية ؟
فاز نادي ريفر بليت بلقب بطولة كأس ليبرتادوريس، وتأهل بذلك إلى بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليمنح عشاق كرة القدم أملاً جديداً في إمكانية مشاهدة هذا النادي الكبير وهو يواجه العملاق الأوروبي ريال مدريد، في أول مواجهة رسمية قد تجمع بين الناديين العريقين.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية: "الفريقين قد يلتقيان للمرة الأولى في نهائي إحدى البطولات في 22 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، إذا ما اجتازا عقبة الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.
يشار إلى الناديين الأرجنتيني والإسباني التقيا في 9 مناسبات، ولكن لم تجمعهما مباراة رسمية في أي مرة.
ويلتقي نادي العين مع ولنغتون تيم النيوزيلندي في الدور الأول للمونديال، ليواجه الفائز منهما ممثل القارة الأفريقية الترجي التونسي، في 15 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة الأخيرة مع ريفر بليت في 18 ديسمبر (كانون الأول).
وعلى الجانب الأخر، يلتقي ريال مدريد مع الفائز من المباراة التي ستجمع بين شيفاز المكسيكي مع كاشيما أنتلرز الياباني في 19 من هذا الشهر.
وإذا ما نجح الفريقان الإسباني والأرجنتيني في الفوز في هاتين المواجهتين، فسيلتقيان لأول مرة في نهائي بطولة رسمية ستعكس تاريخ العلاقات العميقة بين الطرفين، نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها اللاعب الراحل الفريدو ديستفانو لكلا الناديين.
*مودريتش يشيد بزيميليه في ريال مدريد.. وينتقد كارهى بنزيما
أشاد النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعبوسط ريال مدريد الاسباني، بزميليه في الفريق، كريم بنزيما، ورافائيل فاران.
وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الناس لا يدركون مدى جودة بنزيما، لا يدركون مدى أهمية وجوده في فريقنا".
واختتم بقوله: "رافاييل فاران لاعب عظيم، ولكن قبل كل شيء شخص جيد، واحد من أفضل المدافعين في العالم".
*"بيل".. تميمة الفوز لريال مدريد
كشفت تقارير صحفية اسبانية، ان ريال مدريد، يحقق الفوز عندما يسجل الويلزي جاريث بيل، حيث فاز الميرنجي في المباريات السبع التي سجل فيها الويلزي الأهداف هذا الموسم.
وأشار "الموقع الرسمي" اانادب الملكي، فقد فاز ريال مدريد بالنقاط الثلاث في زيارته الرسمية الأولى إلى ملعب "إل ألكوراز"، وذلك بفضل هدفٍ على الطائر سجله بيل.
تعد تلك المباراة السابعة التي يسجل فيها المهاجم هذا الموسم، وقد فاز البلانكوس في جميع تلك المباريات، وجاءت الأهداف الثلاث الأولى في الجولات الثلاث الأولى في الليغا، عندما حقق البلانكوس الفوز ضد خيتافي، جيرونا وليغانيس.
جاءت الأهداف الثلاثة التالية في دوري أبطال أوروبا، فقد سجل الويلزي ضد روما في البرنابيو، في الزيارة إلى فيكتوريا بلزن وفي المباراة الأخيرة بالبطولة القارية في ملعب أولمبيكو ضد روما.
وعقب هدفه على الطائر في ويسكا، عزز بيل موقعه في المركز الثاني بالترتيب العام للهدافين المدريديستا هذا الموسم خلف بنزيمة (10 أهداف).
*بايرن ميونيخ وكبار أوروبا يتنافسون على إيسكو
كشفت تقارير صحفية المانية، ان فرانشيسكو إيسكو، نجم وسط ريال مدريد الاسباني، يبقى واحدًا من أهم أولويات بايرن ميونيخ الالماني، فقد صار أحد اللاعبين الأساسيين في مشروع بايرن القادم.
ووفقًا لما ذكرته "الآس" الاسبانية، نقلا عن "بيلد" الالمانية، فإن الإتصالات الأولى بشأن التعاقد مع إبسكو تمت بالفعل.
ويدرك المسئولين بالنادي الملكي، أن هناك فرقًا أخرى مثل يوفنتوس وأندية إنجلترا وفرنسا قد تواصلت بالفعل مع بيئة اللاعب لمعرفة استعداده للإنتقال أو لا.
وما يعرفونه "الاندية" أيضًا هو أن شرطه الجزائي 700 مليون وأن ريال مدريد لن يتركه إلا بمبلغ مادي كبير.
*هازارد يعاود مغازلة ريال مدريد
عاود النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، جناح فريق تشيلسي الانجليزي، التصريح برغبته في الانتقال لفريق ريال مدريد الاسباني.
وقال هازارد في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "كنت دائماً أحب ريال مدريد حتى قبل زيدان، سنرى ما سيحدث في الفترة القادمة".
وأضاف نجم البلوز قائلاً: "كما قلت، أنا بالفعل في نهاية هذا العام سيتبقى لدي عام آخر من العقد مع تشيلسي، سنرى".
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