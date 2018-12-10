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"التموين": مليون مواطن يحصل على الدعم وهو لا يستحقه

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:50 م
التموين: مليون مواطن يحصل على الدعم وهو لا يستحقه
أرشيفية
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أمنية فوزي
 
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أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم ينقسم إلى دعم سلعي ودعم خبز، لافتًا إلى أن ما يقترب من 70 مليون مستفيد من دعم السلع، و80 مليون مستفيد من دعم الخبز.

وعلق "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين، ببرناجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار" مساء الإثنين، قائلًا إن هذه الأرقام مبالغ فيها جدًا، ويجب ضبط المنظومة.

وأشار إلى أن ما يقترب من مليون مواطن يحصل على الدعم وهو لا يستحقه بكل المقاييس، موضحًا أن إجمالي ما يحصل عليه الفرد في الدعم الغذائي 125 جنيه شهريًا.
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