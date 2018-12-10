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مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2018 بالإمارات والقنوات الناقلة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:44 م
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2018 بالإمارات والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 
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تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم نحو دولة الإمارات العربية المتحدة لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي ستنطلق الشهر الجاري.

 

وفيما يلي نستعرض لكم مواعيد مباريات كأس العالم للأندية:

 

- العين × تيم ويلينجتون: يوم الأربعاء 12 ديسمبر في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة (المباراة الفاصلة)

 

- أنتلرز كاشيما × جوادالاخار: يوم السبت 15 ديسمبر في تمام الساعة 3:00 بتوقيت القاهرة (ربع النهائي)

 

- الترجي × الفائز من العين وويلجتون: يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة (ربع النهائي)

 

- الخاسر من أنتلرز وجوادالاخار × الخاسر من الترجي و"العين أو وويلينجتون": يوم الثلاثاء 18 ديسمبر في تمام 3:30 بتوقيت القاهرة (تحديد المركز الخامس)

 

- ريفر بليت × الفائز من الترجي والعين أو ويلنجتون: يوم الثلاثاء 18 ديسمبر في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة (نصف النهائي)

 

- ريال مدريد × الفائز من أنتلرز الياباني وجوادالاخارا المكسيكي: يوم الأربعاء 19 ديسمبر في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة (نصف النهائي)

 

- مباراة تحديد المركز الثالث: يوم الأحد 22 ديسمبر في تمام الساعة 3:30 بتوقيت القاهرة

 

- مباراة نهائي المونديال: يوم الأحد 22 ديسمبر في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة

 

يذكر أن بطولة كأس العالم للأندية تنقل حصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.

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