"المركزي للإحصاء": تراجع معدل التضخم يؤكد نمو الاقتصاد المصري

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أكد مينا نصحي، الباحث الأخصائي بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن تراجع مؤشر التضخم يؤكد نمو الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن مؤشرات التضخم تتحكم في أسعار الفائدة في البنوك.



وأضافت" نصحي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، والمذاع على فضائية "dmc"، مساء الإثنين أن انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة يقابله ارتفاع أسعار السيارات، لافتًا إلى أن معدل التضخم الشهري تراجع.



وأكد الباحث الأخصائي بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن زيادة سعر الدولار الجمركي سوف يقابله ارتفاع في أسعار السلع المستوردة.

