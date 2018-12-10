متولي: الاسماعيلي والرجاء أندية جماهيرية.. وهناك اختلاف بين البطولات العربية والأفريقية

أكد محمود متولى مدافع الإسماعيلى، أن هناك اختلاف كبير بين البطولة العربية عن المشاركة فى المسابقات الأفريقية.





جاء ذلك خلال المؤتمر الذى عقد مساء الإثنين بمدينة الدار البيضاء، للحديث عن مباراة الإسماعيلى والرجاء.





ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.





وكل ما يلى على لسان ” متولى ” ..





– الإسماعيلى فريق جماهيرى من الدرجة الأولى فى مصر.





– نعلم جيدًا بمدى شعبية فريق الرجاء داخل المغرب مثل جماهيرية الدراويش.





– معظم لاعبى الدراويش أعمارهم صغيرة فى السن لكنهم يتمتعون بخبرات كثيرة تم اكتسابها مع توالى المباريات والمشاركة فى أكثر من مسابقة مختلفة.





– نتيجة لقاء الذهاب لم تكن إيجابية للإسماعيلى ولكن سنبذل قصارى جهدنا من أجل مواصلة المشوار العربى لإسعاد جماهير الدراويش.





– أكيد طبعًا هناك اختلاف كبير بين البطولات العربية والأفريقية بسبب الملاعب التى تقام عليها المباريات.





– جاهزين لمواجهة الضغط الجماهيرى المنتظر من قبل عشاق الرجاء وسبق لعبنا فى مثل هذه الظروف فى أكثر من مباراة.