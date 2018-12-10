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بسيس يخرج من سجن المرناقية (صور)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:21 م
بسيس يخرج من سجن المرناقية (صور)
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مروى الجلاصي
 
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أُفرج منذ قليل، عن القيادي في نداء تونس برهان بسبس، الذي كان خرج من سجن المرناقية، بعد تمتّعه بعفو خاص من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السيسي.

وقد خلف خروج بسيس بعفو خاص من رئيس الجمهورية، عدة تساءلات لدى التونسيين الذين استغربوا سبب هذا العفو الذي خص به برهان بسيس.

و يجدر التذكير، بأن بسيس كان قد دخل السجن جراء القضية المتعلقة بإلحاقه سابقا بشركة ''صوتيتال''، والحصول على فائدة مالية لا وجه قانوني لها.
بسيس يخرج من سجن المرناقية (صور)
بسيس يخرج من سجن المرناقية (صور)
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