بسيس يخرج من سجن المرناقية (صور)

أُفرج منذ قليل، عن القيادي في نداء تونس برهان بسبس، الذي كان خرج من سجن المرناقية، بعد تمتّعه بعفو خاص من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السيسي.





وقد خلف خروج بسيس بعفو خاص من رئيس الجمهورية، عدة تساءلات لدى التونسيين الذين استغربوا سبب هذا العفو الذي خص به برهان بسيس.



