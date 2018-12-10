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أستاذ طب نفسي: "انترفيو المدارس" في مصر يجب تقنينه

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 08:27 م
أستاذ طب نفسي: انترفيو المدارس في مصر يجب تقنينه
الدكتور محمد طه
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور محمد طه، أستاذ مساعد الطب النفسي بجامعة المنيا، إن فكرة مقابلات الأطفال قبل القبول في المدارس نظريًا فكرة عظيمة، ولكن يجب أن تكون مقننة، وسن الطالب لا يقل عن 10 أعوام، وكل مدرسة عليها دراسة وعي كل طالب وما يميل له لوضع برنامج يناسب الأطفال.

وأضاف في مداخلة ببرنامج "رأي عام" مع عمرو عبدالحميد على قناة "TeN"، أن المقابلات للأطفال في مصر بالمدارس خاطئة، والغرض منه وضع (مظهر اجتماعي للمدرسة) للمبالغة في سعر الأنترفيو والمصاريف، والأمر يصل في بعض الأحيان أنترفيو لأولياء الأمور، مضيفًا: "أزاي طفل ابن 3 سنوات يأخده حد ويعمله أنترفيو في أسئلة لا يعرفها".

وتابع أن المقابلات أحيانا تكون غرضها قياس المستوى الاجتماعي، وأولياء الأمور يقعون في مواقف محرجة أثناء مقابلات أطفالهم بالمدارس، ورسالة رفض أي طفل للقبول في المدارس سلبية وتكون قاسية نفسيًا عليه.
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